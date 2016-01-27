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السيسي يتلقَّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس القبرصي لتعزيز التعاون

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السيسي يتلقَّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس القبرصي لتعزيز التعاون السيسي يتلقَّى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس القبرصي لتعزيز التعاون

الرئيس عبدالفتاح

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًّا، الأربعاء، من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس القبرصي أكد خلال الاتصال، اهتمام بلاده بمواصلة تعزيز علاقاتها مع ، سواء على الصعيد الثنائي في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، أو في الإطار الإقليمي باعتبار مصر ركيزة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد الرئيس القبرصي أهمية التعاون الثلاثي القائم بين مصر وقبرص واليونان، منوهًا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين الدول الثلاث بما يعزز من الأمن والتنمية في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بدور قبرص الهام في مدّ جسور التعاون في منطقة المتوسط، وأكد أن مصر تُبادِل قبرص ذات الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه صالح الشعبين المصري والقبرصي.

كما نوّه الرئيس إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد آلية القمة الثلاثية التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والعمل على البدء في تدشين مشروعات مشتركة في عددٍ من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس القبرصي أطلع الرئيس السيسي على محصلة التحرك القبرصي من أجل دفع جهود السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في إطار حل الدولتين، بما يساهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب الرئيس عن تقديره للعلاقات المصرية القبرصية وحرص الجانب القبرصي على التشاور والتنسيق مع مصر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تحتفظ بمكانتها في صدارة السياسة الخارجية المصرية.

 

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