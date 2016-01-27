أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

فيديو مكياج: ماذا فعلت رولا بعينيها؟

Google+ Print

الأربعاء 27-01-2016 15:53

يستطيع المكياج أن يغيّر شكل العين بالكامل، وقد يؤدي خطأ بسيط في تقنية تطبيق الظلال أو الكحل إلى جعل عينك تبدو أصغر بكثير ممّا هي عليه في الحقيقة والواقع. إذا كنت تريدين إظهار عينيك كبيرتين بالمكياج، تابعي هذا الفيديو الذي يعرّفك إلى الأخطاء الشائعة التي تجعل عينيك تبدوان صغيرتين، واكتشفي الطرق الصحيحة لمكياج تكبير العين مع خبيرة التجميل رولا كرم.

بين الصحّ والخطأ مع رولا كرم:
1.الظلال الداكن فوق العين يجعلها تبدو صغيرة.
2.عليك استخدام الظلال الداكن على أسفل الجفن الثابت لا المتحرك.
3.الكحل الأسود داخل العين يصغرها.
4.عليك استخدام الظلال الداكن على الجفن السفلي.

تابعي الفيديو لمزيد من التفاصيل:

تابعي أيضاً:

مكياج طبيعي على طريقة كايت ميدلتون

جديد: 4 خطوات سريعة لكونتور الحواجب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي»

بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي»

بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية

بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية