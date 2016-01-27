فيديو مكياج: ماذا فعلت رولا بعينيها؟

يستطيع المكياج أن يغيّر شكل العين بالكامل، وقد يؤدي خطأ بسيط في تقنية تطبيق الظلال أو الكحل إلى جعل عينك تبدو أصغر بكثير ممّا هي عليه في الحقيقة والواقع. إذا كنت تريدين إظهار عينيك كبيرتين بالمكياج، تابعي هذا الفيديو الذي يعرّفك إلى الأخطاء الشائعة التي تجعل عينيك تبدوان صغيرتين، واكتشفي الطرق الصحيحة لمكياج تكبير العين مع خبيرة التجميل رولا كرم.

بين الصحّ والخطأ مع رولا كرم:

1.الظلال الداكن فوق العين يجعلها تبدو صغيرة.

2.عليك استخدام الظلال الداكن على أسفل الجفن الثابت لا المتحرك.

3.الكحل الأسود داخل العين يصغرها.

4.عليك استخدام الظلال الداكن على الجفن السفلي.

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