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5 عطور رومانسية للعلاقة الحميمة

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الأربعاء 27-01-2016 18:51

دائمًا ما تبحث المرأة منا عن عطر يشعرها بالرومانسية، وبالأخصّ مع شريك حياتها. وبما أنّ العطور الرومانسية تتناسب كثيرًا مع هذه الشهور الباردة التي نمرّ بها، إليك ما سيشعرك بالأنوثة الطاغية، كلما وضعتِ القليل منه:
"سيدتي نت" يقدّم لك أفضل العطور الرومانسية لهذا العام:

قد يعجبك : بالفيديو: خطوات وضع العطر ليدوم طويلاً


1.CLEAN Cashmere: إنه من العطور البسيطة والأنيقة، كما أنه يشعرك بالراحة والدفء؛ فكما يوحي اسمه فهو مستوحى من الكشمير الدافئ، وهو مزيج من روائح الكشمير والبرغموت والليمون والخزامى، وكذلك المسك وخشب الصندل.
2.TOCCA Cleopatra: يعتبر من الروائح السحرية الفاتنة، لذا سمّي بهذا الاسم؛ فعند استنشاقه ستشعرين بالراحة والسحر. وهو عطر مستوحى من البحر المتوسط، فهو مزيج من عطور المسك والعنبر والياسمين والجريب فروت.
3.Jimmy Choo STARS Edition: هو من العطور الرومانسية  المناسبة لليلة  رائعة، وهو عطر قاعدته من البتشولي وخشب الصندل الإندونيسي والبرتقال الذي يعطيه لمسةً رومانسيةً رائعةً.
4.BALMAIN Extatic Intense Gold: هو عبارة عن زجاجة سوداء مرصّعة باللون الذهبي الذي يشعرك بالرقيّ والفخامة، بالإضافة إلى رائحته القوية التي تشعرك بالرومانسية والدفء، فهو مزيج من روائح الفانيليا والعنبر والياسمين.
5.Carita Paris: هو عبارة عن زجاجة ضبابية مع مضخّة مستوحاة من الطراز القديم؛ فالـعطر يُطابق الأناقة والروعة، ويشعرك بالرومانسية الطاغية، لأنه مزيج من روائح أزهار الروز والبنفسج، بالإضافة إلى المسك والعنبر والفانيليا.

 

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