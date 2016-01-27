أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

نصائح لتفادى التهاب الجيوب الأنفية فى البرد

Google+ Print
نصائح لتفادى التهاب الجيوب الأنفية فى البرد نصائح لتفادى التهاب الجيوب الأنفية فى البرد
الجيوب الأنفية أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، نتيجة أسباب وعوامل مختلفة تتعلق بالوراثة وعوامل أخرى، وعلى مرضى الجيوب الأنفية مراعاة بعض الإرشادات الضرورية لتفادى تدهور حالتهم الصحية مع انخفاض الطقس وبرودة الجو.

تأثير برودة الجو على الجيوب الأنفية


>وحول ذلك يقول دكتور محمد حسنى، استشارى الأنف والأذن والحنجرة ومدير معهد السمع والكلام: "مع انخفاض درجات الحرارة تزداد فرص الإصابة بالأنفلونزا وأدوار البرد عن طريق التنفس والرزاز، مما يؤثر على مرضى الجيوب الأنفية المزمنة، خاصة المدخنين وهو ما يؤدى إلى زيادة فرص تحولها لالتهاب حاد.

نصائح يجب مراعاتها لتجنب مضاعفات الجيوب الأنفية فى البرد


>ويستكمل مدير معهد السمع والكلام قائلا "يجب على مرضى التهاب الجيوب الأنفية توخى الحذر ومراعاة تجنب الخروج من أجواء دافئة إلى أجواء باردة، لتفادى تعرضهم لبعض مضاعفات التهاب الجيوب الأنفية، لذلك يفضل وضع منديل أو كوفية لتغطية منطقة الأنف والجيوب الأنفية لتدفئة الأنف عند التنقل من البيت إلى السيارة، أو الذهاب للعمل لتهيئة الأنف لحرارة الجو المنخفضة".

وتابع د. محمد قائلا: "يجب على مرضى الجيوب الأنفية تجنب مخالطة المرضى المصابين بالأنفلونزا وأدوار البرد لتفادى تعرضهم للإصابة، وبالتالى يكونون أكثر عرضة لمضاعفات التهاب الجيوب الأنفية".

وأضاف استشارى الأنف والأذن والحنجرة أنه يجب الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بفيتامين سى لزيادة كفاءة مناعة الجسم، والوقاية من الإصابة بادوار البرد والأنفلونزا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365