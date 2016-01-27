فيديو| الأردن يخطف فوزًا سهلاً من الفراعنة بهدف نظيف

حقق منتخب الأردن، فوزًا سهلاً على مضيفه المنتخب المصري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد أسوان، ضمن معسكر الفراعنة المقام حاليًا، إستعداداً لمواجهة نيجريا في مارس المقبل ضمن تصفيات الأمم الأفريقية 2017.

أحرز الهدف الوحيد في اللقاء، اللاعب أحمد سمير في الدقيقة 19 من خطأ دفاعي، وظهر الفراعنة دون المستوى على مدار الشوطين.

ونفذ محمد الدميري لاعب الأردن ضربة حرة مباشرة من الناحية اليمنى مرت من الجميع لتصل إلى أحمد ياسر الذي كان دون رقابة ليحولها داخل شباك إكرامي.

وقدم المنتخب المصري، إداءا باهتًا في الشوط الثاني، وفشل في إحراز هدف التعادل في منتخب الأردن.

شاهد.. هد المباراة الوحيد