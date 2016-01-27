مواطن من «ذوي الإعاقة»: «أمين شرطة قاللي لازم نفتش ملابسك الداخلية»

قال المواطن أحمد يحيي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن أحد أمناء الشرطة فتش ملابسه الداخلية في كمين بمنطقة عيون موسى، مشيرًا إلى أن الأمين لم يراع أنه من متحدى الإعاقة وتعمد التفتيش لمدة طويلة.

وأضاف «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، تقديم جابر القرموطي: «قاللي لازم نفتش البوكسر نفسه، وكان الكلام قدام الضابط وشايف كل حاجة، ولم يراع أنني متحدو الإعاقة»، متسائلا: «هل القانون بيقول كده؟».

من جانبه علّق «القرموطي» قائلًا: «إزاي ده يحصل؟ طب لو كان حد صوّر الموقف ده؟ ليه فيه أفراد بيبوظوا سمعة الشرطة ويعملوا حاجات ملهاش لازمة».