أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مواطن من «ذوي الإعاقة»: «أمين شرطة قاللي لازم نفتش ملابسك الداخلية»

Google+ Print
مواطن من «ذوي الإعاقة»: «أمين شرطة قاللي لازم نفتش ملابسك الداخلية» مواطن من «ذوي الإعاقة»: «أمين شرطة قاللي لازم نفتش ملابسك الداخلية»

قال المواطن أحمد يحيي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن أحد أمناء الشرطة فتش ملابسه الداخلية في كمين بمنطقة موسى، مشيرًا إلى أن الأمين لم يراع أنه من متحدى الإعاقة وتعمد التفتيش لمدة طويلة.

وأضاف «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «أون تي في لايف»، تقديم جابر القرموطي: «قاللي لازم نفتش البوكسر نفسه، وكان الكلام قدام الضابط وشايف كل حاجة، ولم يراع أنني متحدو الإعاقة»، متسائلا: «هل القانون بيقول كده؟».

من جانبه علّق «القرموطي» قائلًا: «إزاي ده يحصل؟ طب لو كان حد صوّر الموقف ده؟ ليه فيه أفراد بيبوظوا سمعة الشرطة ويعملوا حاجات ملهاش لازمة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه