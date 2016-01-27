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فيديو | مرتضى منصور: بيان اتحاد الكرة الذي هاجمني استخدمته كـ«ورق تواليت»

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فيديو | مرتضى منصور: بيان اتحاد الكرة الذي هاجمني استخدمته كـ«ورق تواليت» فيديو | مرتضى منصور: بيان اتحاد الكرة الذي هاجمني استخدمته كـ«ورق تواليت»

مرتضى منصور

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري، عقب البيان الذي أصدره الاتحاد أمس الثلاثاء، وجاء فيه : “اتحاد الكرة يهيب برئيس نادي الزمالك وكل اطراف المنظومه بضبط النفس والتوقف عن المساس بلجنة الحكام ورئيسها الذي حصل على دعم مجلس اتحاد الكرة بالكامل”.

وقال منصور، في ، بثته صفحة منسوبة له، إن هذا البيان مكانه “التواليت، مطالبا رئيس اتحاد الكرة أن “يحترم نفسه”.

وفي سياق آخر، أضاف منصور، أن معروف يوسف من أفضل المحترفين وباسم مرسي حظه سئ، نافيا الأخبار التي تداولتها بعض الصحف بتخلي نادي الزمالك عنهما.

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