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ننشر أسماء شهداء ومصابي تفجير ناقلة الجنود بالعريش

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ننشر أسماء شهداء ومصابي تفجير ناقلة الجنود بالعريش ننشر أسماء شهداء ومصابي تفجير ناقلة الجنود بالعريش

تفجيرات العريش

كشفت مصادر طبية بالعريش، عن هوية الشهداء والمصابين من قوات الأمن إثر تفجير مدرعة أمن بعبوة ناسفة بالعريش.

وقالت المصادر، إن الحادث أسفر عن استشهاد العقيد أحمد بيومي 45 عامًا من قوات الأمن، كما استشهد 3 مجندين آخرين، وهم أحمد وجدي فتح الله 21 عامًا وفتحي طايع كبيس 21 عامًا وجثة رابعة أشلاء مجهولة الهوية.

وأضافت : “وأصيب 13 مجندا آخرين بجراح وهم حسن محمد حسن 22 عاما من المنصورة أصيب بكسر بالعمود الفقري وشظية بالعين اليمني وعمر أحمد محمد 20 عاما، وأصيب بكسر بالفقرات القطنية وأحمد عصام عبد الحميد 23 عامًا من الجيزة، وأصيب بكسر بالفخذ الأيسر ومحمد ربيع متولي موسى 22 عامًا، وأصيب بكسر بالأنف ونزيف داخلي من الأنف، وقناوي عبدالستار عبدالسلام 20 عامًا، أصيب بكسر بالفخذ الأيمن وكدمات متفرقة بالجسد، وكمال محمد محمود 21 عامًا أصيب بكسر بالكتف الأيمن والفخذ الأيمن وحسن أحمد عبد الله 21 عامًا، أصيب بكسر بالكتف الأيسر والذراع الأيمن، ومحمد سيد مصطفى 21 عامًا أصيب بكسر بالكتف الأيمن، وإسلام السيد السيد محمد 21 عامًا أصيب بكسر بالقدم اليمني، واشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد سالم محمد عكاشة 21 عامًا، أصيب بكدمات متفرقة وسحجات بالجسد، وأحمد عامر محمد أحمد 21 عاما أصيب بكدمة بالعين اليسري وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، بالإضافة لجنديين آخرين مجهولي الهوية أحدهما مصاب بكدمات وسحجات ومجند حالته حرجة أصيب بكسور بالجمجمة والساعد الأيمن”.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش.

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