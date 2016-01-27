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قافلة طبية لمدة 4 أيام بمراكز وقرى الودى الجديد‎

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قافلة طبية لمدة 4 أيام بمراكز وقرى الودى الجديد‎ قافلة طبية لمدة 4 أيام بمراكز وقرى الودى الجديد‎

قافلة طبية – أرشيفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن استقبال مستشفى الخارجة العام، صباح غدٍ الخميس، قافلة طبية لمرضي العيون والمخ والأعصاب، ووحدة قلب؛ لتفعيل المشروع القومي للوقاية من السكتة القلبية.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة  تقدم خدماتها  الطبية فى عملها لمدة 4 أيام، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وتقديم الأدوية بالمجان فى تخصصات ” رمد – كلى – عمليات مخ وأعصاب – عمليات مياه بيضاء – أمراض القلب – أمراض الروماتزم”.

من جانبه، أكد الدكتور مؤمن معاذ، استشارى أمراض القلب بمستشفى الخارجة العام، أن القافلة الطبية سوف يشارك فيها الدكتور شريف مختار، وفريق العمل بقسم القلب والرعاية الحرجة بالقصر العينى، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، واستعراض التوعية من أخطار السكتة القلبية، والتوعية الصحية بأهداف المشروع القومي للوقاية من السكتة القلبية، وذلك ضمن فعاليات القافلة الطبية التى تصل إلى المحافظة.

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