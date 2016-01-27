مديرية أمن الوادي الجديد تنظم احتفالية بمناسبة عيد الشرطة‎ غدًا

تنظم مديرية أمن الوادي الجديد غدا الخميس، احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الشرطة، بحضور اللواء محمد قاسم مدير أمن المحافظة، وعدد كبير من القيادات الأمنية.

وقال الرائد أحمد رشوان مدير مكتب مدير أمن الوادي الجديد، أن مدير الأمن، سيوزع هدايا عينية للأطفال، وأهالي المحافظة، في احتفالية بمقر النادي الساعة 8 مساءً مع فتح ابواب النادي بالمجان.

وتقام الاحتفالية بنادي الشرطة بمدينة الخارجة، وبمشاركة جموع المواطنين، ويتخللها فقرات فنية واستعراضية، كما يتم وضع شاشات عرض لعرض إنجازات المديرية على مدى العام الماضي، فضلاً عن فتح النادي بالمجان أمام الرواد من المواطنين.

وأضاف أن الاحتفال يتضمن إعلان مير أمن الوادي الجديد عن افتتاح عدة منشآت ومشروعات خاصة بوزارة الداخلية؛ لخدمة الأفراد والمواطنين على أرض المحافظة لأول مرة.