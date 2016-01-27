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اعتماد 2 مليون جنيه لإحلال خطوط مياه الشرب في الداخلة

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اعتماد 2 مليون جنيه لإحلال خطوط مياه الشرب في الداخلة اعتماد 2 مليون جنيه لإحلال خطوط مياه الشرب في الداخلة

أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الاربعاء، عن اعتماد الشرطة القابضة لمياه الشرب مبلغ 2 مليون و 100 الف جنيه؛ لإحلال خطوط مياه الشرب المصنوعة من الاسبستوس بمدينة موط .

أكد رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، المهندس ،سيد محمود، أن رئاسة المركز تسلمت الاعتمادات المالية، اليوم الاربعاء، وجاري طرح مشروع إحلال خطوط الاسبستوس بشبكة مياه الشرب ،داخل مدينة موط بطول 35 كم بأقطار تتراوح من 6-12 بوصة ،لينتهي المشروع بأكمله خلال 6 شهور، لإنهاء مشكلة خطوط الاسبستوس الضارة صحياً .

وأضاف سيد، أن المركز يواصل توصيل خطوط مياه الشرب البلاستيكية والمطابقة للمواصفات الصحية من موازنة خطة الاشغال العامة، باعتمادات تتجاوز 3 مليون جنيه .

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