رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء في البحر الأحمر

رفعت محافظة البحر الأحمر، حالة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء عقب تحذيرات مركز الأزمات باحتمالية سقوط أمطار.

ووجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، رؤساء المدن باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطقس السيء ورفع درجة الاستعداد بكافة الإدارات والقطاعات المختلفة تحسبا لسقوط الأمطار.

وأصدر المحافظ، توجيهاته بتوفير سيارات الشفط ومعدات الكسح بمجالس المدن والوحدات المحلية مع تشكيل غرف عمليات للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وتكليف إدارة الأزمات بالمتابعة على مدار الساعة لمتابعة حركة الطرق، والتقلبات الجوية بعد تحذيرات الأرصاد بسقوط أمطار على بعض مدن المحافظة.