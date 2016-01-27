بسبب "إنت باغية واحد" سعد المجرد أمام القضاء

ما تزال تداعيات الخلاف بين سعد المجرد والفنّان المغربي خليل بلقاس "دي جي فان" حول أغنية "إنتي باغية واحد" ترخي بظلالها على علاقة الفنانين، التي ساءت عقب النجاح الكاسح لهذه الأغنية التي وضع "دي جي فان" توزيعها الموسيقي وكانت وراء صعود المجرد إلى قمة الغناء.

ويعود الخلاف برأي كل منهما إلى الطريقة التي ينبغي أن تقسم به عائدات الأغنية المذكورة بين الموزع الموسيقي الذي أبدع فنياً في الأغنية، ومطرب شاب استطاع أن يلفت إليه الأنظار في زمن قياسي ويقدم نفسه كواحد من نجوم الأغنية الشبابيّة اليوم في العالم العربي.

ويبدو أن جميع مبادرات الصلح لم تفلح ولم تثن أي أحد منهما عن وضع القضية بين يدي العدالة في المغرب.

ففي الوقت الذي تسلّم الموزع الموسيقي (DJ VAN) الدعوى القضائية من محامي سعد المجرد قام (DJ VAN) ، بدوره قام برفع دعوى أخرى ضد سعد المجرد لتبقى الكلمة الفاصلة أولاً وأخيرا للعدالة، وكل واحد منهما يطالب بمستحقاته من الأجر عن أغنية "إنتي باغية واحد" التي مهدت الطريق لسعد للوصول إلى العالم العربي.

وكانت مديرة أعمال الموزع الموسيقي (DJ VAN) قد أكدت تبلغهم بأمر قضائي من محامي سعد المجرد، مشيرة في نفس الوقت بأنّ خليل بلقاس رفع بدوره دعوى قضائية على سعد المجرد للمطالبة بباقي مستحقاته من عائدات أغنية "إنتي باغية واحد".

ولم نتمكن من الاتصال بمدير أعمال سعد رضا البرادي إلى حد الساعة لمعرفة رأيه في هذه القضية التي تحولت إلى مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي.

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