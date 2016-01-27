مبلغ مالي مرتفع قد يطيح بـ وائل شرف عكيد "باب الحارة"

دمشق– سيدتي نت

يتابع المخرج بسام الملا وفريق عمله استعداداتهم للانطلاق بتصوير الجزء الثامن من مسلسل " باب الحارة " من تأليف الكاتب سليمان عبد العزيز وإنتاج ميسلون فيلم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات شركة "قبنض" لإنجاز نسخة ثانية عن العمل من تأليف مروان قاووق فيما لم يتحدد اسم المخرج بعد .

وبالتزامن مع التنافس بين الشركتين لاستقطاب النجوم كما انفردت بذلك "سيدتي نت" في وقت سابق، يبدو أن الأمور تسير في مصلحة بسام الملا صانع العمل الأساسي، قبل أن تدخل شركة قبنض ومعها الكاتب مروان قاووق على الخط للاستفادة من ثغرة قانونية بسيطة .

وحالياً يقوم المخرج بسام الملا بإجراء المفاوضات مع نجوم العمل لتوقيع عقودهم بشكل رسمي.

ومن بين النجوم الذين يجري التفاوض معهم الفنان وائل شرف الذي اشتهر بشخصية العكيد معتز حيث علم " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري أن المفاوضات بين الجانبين ربما تصل إلى طريق مسدود وخصوصاً في ظل إصرار وائل شرف الحصول على أجر يعادل عشرة أضعاف أو أكثر مما حصل عليه في الجزئين السادس و السابع من العمل.

مصادر مقربة من الملا أكدت لـ " سيدتي نت " أن وائل ما زال مصراً على موقفه رغم انه يعرف حق المعرفة أن الأجر الذي يطلبه خيالي وهو أجر لا يتقاضه أي ممثل من كبار نجوم الدراما السورية لا في "باب الحارة" و لا في غيره .

وكانت انتشرت مجموعة من الأخبار قبل مدة تفيد باعتذار الفنان وائل شرف عن المشاركة بالمسلسل بجزئه الثامن مرجعاً اعتذاره على أن المسلسل استنفذ كل أفكاره وأنه لم يعد يحتمل المزيد .

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن أفعال المخرج بسام الملا السابقة تشير إلى انه لا يقف عند أي ممثل بالعمل ومن الممكن أن يتخلى عنه إذا استمر بطلباته الخيالية من وجهة نظر الملا والأمثلة كثيرة على ذلك لعل في مقدمتهم سامر المصري و نزار أبو حجر وغيرهم ممن غادروا المسلسل بسبب خلافات مع المخرج بسام الملا وإن لم تكن مادية .