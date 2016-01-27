ميريام فارس تنشر صور الهدايا الأولى لطفلها: مستعدّة لاستقباله

صورت الفنانة ميريام فارس أغنية "غافي" تحت إدارة المخرجة شيرين خوري، وهي الأغنية التي ستهديها لطفلها الأول، المتوقع أن يرى النور خلال الأيام القليلة المقبلة.

ميريام كانت قد سجلت هذه الأغنية قبل 6 سنوات، عندما كانت تحلم أن تصبح أماً، وعندما حانت اللحظة المناسبة، قررت أن تخرجها إلى النور.

وكانت ميريام قد نشرت قبل يومين صورة للهدايا التي وصلتها من "الفانز" خصيصاً لطفلها، كما نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، رسالة إلى طفلها و"الفانز" قالت فيها "أنا على أتم الإستعداد لاستقبال صديقي الجديد في الحياة".

ويبدو أن ميريام لم تختر حتى الآن إسم طفلها المقبل، أو أنها لا ترغب بالإعلان عنه، خصوصاً وأن خاطبته بعبارة "صديقي الجديد في الحياة".

يشار إلى أن الغناء للأطفال الحديثي الولادة تحول الى موضة بين النجمات، بحيث تطرح كل فنانة أغنية جديدة بمجرد أن تضع مولودها.