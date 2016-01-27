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لبلبة لجمهورها بعد الأزمة الصحية لأبنة خالها فيروز: تحتاج إلى دعواتكم

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الأربعاء 27-01-2016 15:45

طلبت الفنانة القديرة لبلبة من جمهورها الدعاء لابنة خالها الفنانة المعتزلة فيروز بسبب الحالة الصحية الخطيرة التي تعاني منها.
وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنها تلازم ابنة خالها ليلاً نهاراً في المستشفى، حيث منعت عنها الزيارة بناءً على تعليمات الأطباء.
وأشارت لبلبة إلى أن نقيب الممثلين أشرف زكي لا ينقطع عن الإتصال بها للاطمئنان على فيروز، التي وصفتها بأنها ليست قريبتها فحسب بل هي صديقتها المقربة وبمثابة شقيقتها، وقد عاشتا معاً طفولتهما وشبابهما.
وكانت فيروز قد دخلت المستشفى في حالة خطيرة وتم وضعها في غرفة العناية المشددة.

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سيدتي