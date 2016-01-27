Oprah تجمع 12 مليون دولار من تغريدة وفيديو عن الخبز

جمعت نجمة الإعلام الأمريكي أوبرا وينفري 12 مليون دولار من تغريدة واحدة. فقد ذكر موقع Market Watch أن الإعلامية المخضرمة قد حققت هذا المبلغ الضخم في غضون ساعات قليلة، عند كتابتها عن كيفية خسارتها للوزن، في الوقت الذي لم تنقطع فيه عن تناول الخبز.

ليس بالأمر الغريب أن تحدث تغريدة Oprah على تويتر كل هذه الضجة وأن تجمع كل هذا المال، بما أنها صاحبة المصدر الموثوق الذي يعتمده كلّ مراقبي الوزن، ناهيك عن أنها الناطق الرسمي باسم شركة Weight Watchers والمساهمة فيها بنسبة 10 في المئة، بالإضافة إلى أنها نشرت هذه التغريدة وأتبعتها بمقطع فيديو مدته 30 ثانية، شرحت بواسطته عن رحلتها اليومية مع مراقبة الوزن، إذ قالت:



"لقد فقدت 26 باونداً من وزني، وكنت أتناول الخبز كلّ يوم".



وبعد ساعة من إرسال قصتها عبر تويتر، شارك الملايين التغريدة بـ 2 دولار لكلّ مشاركة حتى وصل عدد المشاركين إلى 6 ملايين شخص، فجمعت بفضلهم Winfrey 12 مليون دولار بكل سهولة، لكن لا لتضع هذا المبلغ الكبير في حسابها المصرفي بل لكي تشارك به في أعمالها الخيرية بطرق مختلفة، كما هو معروف عنها.

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