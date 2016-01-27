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رغم تحضيرها الأرواح على الهواء... رانيا محمود ياسين تؤكد: لم أطرد

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الأربعاء 27-01-2016 16:14

اعتذرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن استكمال عملها في قناة "العاصمة"، وتحديداً في برنامج " صباح العاصمة "، الذي كانت تقدمه مع الإعلامي شريف عبد الرحمن، بعد نشر تقارير صحافية أفادت بأن إدارة القناة، التي يملكها النائب سعيد حساسين قررت استبعادها، بعد استضافتها لمنجّم، قام باستحضار روح الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادت، وحذر الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح من الاغتيال.

وفي تصريحات خاصة، قالت رانيا ياسين لـ"سيدتي نت" إنّ كل ما قيل عن طردها من القناة عارٍ من الصحة، وإنها تحتفظ حتى الآن بعلاقة قوية مع الإدارة. وأكدت ياسين أنها تفاهمت مع الإدارة بشكل وديّ، بعد أن تلقّت عرضاً من قناة "الحدث" لبرنامج يُعرض في المساء وليس صباحاً .

وأكدت رانيا أنّ التوك شو الصباحي لا يلقى نسبة مشاهدة عالية، والإدارة تفهّمت الموقف ووافقت، مشيرة إلى أنها بالفعل وقّعت التعاقد مع قناة "الحدث" المزمع إطلاقها قريباً، حيث ستقدّم فيها رانيا برنامجاً مسائياً.

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سيدتي

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