بعد ضربه حبيبته... القضاء التركي مقتنع بإدانة ساروهان هونيل

رغم إقرار القضاء التركي بعد أسابيع من التحقيق وجلسات المحاكمة، الإتهام الموجه ضد الممثل التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر لضربه حبيبته التركية (إيدا سونميز) بعنف خمس مرات خلال 6 أشهر، واعتباره مذنباً وتوقع صدور حكم مشدد بالحبس بين 10 أشهر وسبع سنوات، لم تتراجع شعبية النجم ولم تتأثر كثيراً.

فقد عبّرت معجبات ساروهان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إستمرار تقديرهن له كممثل رغم اعتباره مذنباً، وطالبنه بإبداء إحترام أكبر للمرأة، وعدم اللجوء للعنف بل للحوار عند حدوث خلاف.

وكانت حبيبته إيدا سونميز التي صمتت سابقاً عن تعنيفه اللفظي والجسدي لها جراء غيرته الشديدة عليها، قد تقدمت بشكوى بسبب ضربه لها للمرة الخامسة خلال ستة أشهر فقط، فذهبت مباشرة إلى مركز طبي، وأخذت تقريرا طبيا عن حالتها الصحية، لدعم الشكوى ضدّه.

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