توصيل التيار الكهربي لجميع الابارفي مدينة «بلاط» بالوادي الجديد

صرح رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس صابر صقر، أنه تم الانتهاء بشكل كامل من أعمال توصيل التيار الكهربائي، لجميع الآبار الزراعية بالمركز وقراه، بإجمالي 51 بئرًا زراعية بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه.

وأكد صابر، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ تركيب الغواطس وطلمبات الضخ على هذه الآبار لزيادة قدرتها الإنتاجية، والحد من مشكلة تكرار أعطال الآبار الزراعية التي تعمل بنظام الديزل والسولار.

وأضاف أن المركز يواصل تنفيذ خطة أعمال التبطين والمساقي للمجاري والقنوات المائية، بالتنسيق مع وزارة الري حفاظًا على المياه من الإهدار، بسبب طول المساقي بالحقول الزراعية من رأس البئر وحتى الحقل نفسه.