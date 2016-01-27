أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

توصيل التيار الكهربي لجميع الابارفي مدينة «بلاط» بالوادي الجديد

Google+ Print
توصيل التيار الكهربي لجميع الابارفي مدينة «بلاط» بالوادي الجديد توصيل التيار الكهربي لجميع الابارفي مدينة «بلاط» بالوادي الجديد

أرشيفية

صرح رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس صابر صقر، أنه تم الانتهاء بشكل كامل من أعمال توصيل التيار الكهربائي، لجميع الآبار الزراعية بالمركز وقراه، بإجمالي 51 بئرًا زراعية بتكلفة إجمالية 55 مليون جنيه.

وأكد صابر، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ تركيب الغواطس وطلمبات الضخ على هذه الآبار لزيادة قدرتها الإنتاجية، والحد من مشكلة تكرار أعطال الآبار الزراعية التي تعمل بنظام الديزل والسولار.

وأضاف أن المركز يواصل تنفيذ خطة أعمال التبطين والمساقي للمجاري والقنوات المائية، بالتنسيق مع وزارة الري حفاظًا على المياه من الإهدار، بسبب طول المساقي بالحقول الزراعية من رأس البئر وحتى الحقل نفسه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا