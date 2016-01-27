صور| حملات توعية للمواطنين تنظمها شركة مياه الشرب بسوهاج‎

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لقاءًا جماهيريًا بقرية دمنو وذلك لبحث الدراسة الخاصة بتقييم الاثر البيئى لمشروعات الصرف الصحى المنفذة فى قرى قرى المحامدة البحرية والمزالوة ودمنو بمركز سوهاج وقرى ام دومة والحلاقى بمركز طما وقرى السمطا والحلافى والغنيمية ونجع راجح بمركز البلينا.

صرح بذلك المهندس ناجح ابراهيم رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وأضاف أن الدراسة تهدف الى التحليل التفصيلى للتاثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطة للادارة البيئية والاجتماعية خلال فترة تنفيذ المشروع.

وطالب المهندس ناجح ابراهيم، الأهالى المشاركين بالمؤتمر الجماهيرى بضرورة تضافر كافة الجهود لتسهيل اجراءات العمل وعدم الاعتراض خلال فترة تنفيذ المشروع وذلك لإنجاح مشروعات البنك الدولي التي تنفذ بالقرى المستهدفة لزيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالمناطق المحرومة لتحقيق الرضا المواطنين بسوهاج.

جدير بالذكر، أن اللقاء حضره الدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة ووكيل وزارة الرى ورؤساء مدن البلينا وطما ومسئولى جهاز شئون البيئة والاملاك ومسئولي وحدة البنك الدولي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.