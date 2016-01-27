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أخبار فلسطين اليوم.. حملة اعتقالات إسرائيلية ضد فلسطينيين بالضفة الغربية

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أخبار فلسطين اليوم.. حملة اعتقالات إسرائيلية ضد فلسطينيين بالضفة الغربية أخبار فلسطين اليوم.. حملة اعتقالات إسرائيلية ضد فلسطينيين بالضفة الغربية
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، شن قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات ضد مواطنين فلسطينيين فى عدة أنحاء بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

وكشف نادى الأسير الفلسطينى - فى بيان اليوم الأربعاء - أن ثلاثة مواطنين اعتقلوا من عدة أنحاء فى محافظة جنين، فيما اعتقل مواطنان اثنان من محافظة أريحا، وأشار إلى أن مواطنا فلسطينيا اعتقل من بلدة العيزرية، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية أثناء خروجها من المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة، حيث قام جنود الاحتلال بمحاصرتها فى شارع "1" بالقدس المحتلة قبل أن يعتقلوها، وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لعدد من المنازل فى مدن الضفة المحتلة والقدس عقب اندلاع مواجهات ليلية بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ومنها بلدة العيساوية.

ومن أخبار فلسطين اليوم، احتفلت إدارة نادى اليرموك الفلسطينى بالنجم المصرى محمد أبو تريكة، لاعب الأهلى السابق، بطريقتها الخاصة.

ووضعت إدارة اليرموك صورة كبيرة للأسطورة المصرية محمد أبو تريكة على أحد جدران الملعب المتواجد فى غزة، ويعتبر من أقدم الملاعب فى فلسطين، وتصل سعته لـ9 آلاف مشجع، ويذكر أن النجم المصرى قال خلال تواجده فى الجزائر على هامش حفل الكرة الذهبية الجزائرية، إنه أوصى بوضع قميص تعاطفا مع غزة فى كفنه، وهو ما أسعد الجماهير الفلسطينية.

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