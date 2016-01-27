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بالصور.. صيدلانية تعثر على أحشاء دجاج نيئة فى وجبة كنتاكى بإنجلترا

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بالصور.. صيدلانية تعثر على أحشاء دجاج نيئة فى وجبة كنتاكى بإنجلترا بالصور.. صيدلانية تعثر على أحشاء دجاج نيئة فى وجبة كنتاكى بإنجلترا
تعرضت البريطانية كاساندرا بيركنز، صيدلانية، 22 عاما، لصدمة كبيرة أثناء تناولها وجبة زينجر تاور فى أحد فروع كنتاكى بإنجلترا، حيث عثرت على أحد أجزاء القوانص والأحشاء الداخلية النيئة مع الدجاج، وذلك حسبما نشر اليوم الأربعاء بموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأكدت كاسندرا أنها اشتكت للعاملين فى المطعم، ولم يتخذوا أى إجراء، وعرضوا عليها فقط إحضار وجبة دجاج جديدة بدلاً من الوجبة الفاسدة، لافتة إلى أنها شعرت بالاشمئزاز والصدمة أيضا، لأنها كانت ستتعرض للمرض لو تناولت هذا اللحم النيئ، وأكدت أنها لن تأكل مرة أخرى مجدداً فى مطاعم كنتاكى، خاصة أنها وجدت قبل ذلك "خصلات شعر" فى سندوتش برجر.

وتلقت مؤخراً الطبيبة الصيدلانية اعتذارا من سلسلة مطاعم كنتاكى، يعترف فيه بالواقعة وخطأ عامليه، مشيرين إلى أن العاملين نسوا أن يزيلوا القوانص والأحشاء الداخلية من الدجاج قبل طهيه، وأن الشركة ستحاول تلافى هذه الأخطاء فى المستقبل.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

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