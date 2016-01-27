السولية يفاضل بين 5 أرقام لارتداء أحدهم في الأهلي.. تعرف عليهم

يفاضل عمرو السولية الوافد الجديد على صفوف الأهلي بين خمسة أرقام لارتداء أحدهم بعد انتقاله لصفوف الفريق الأحمر.

وانضم السولية للأهلي لمدة أربعة أعوام ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الشعب الإماراتي خلال شهر يناير الجاري.

وشهد يوم الأربعاء المران الأول للأهلي بمشاركة السولية بعد انتقاله للمارد الأحمر (شاهد الصور والفيديو).

ويفاضل لاعب خط وسط الإسماعيلي السابق بين خمسة أرقام لارتداء أحدهم مع الأهلي وهم 2، 4، 17، 21، و26.

وكان اللاعب المنضم حديثا للأهلي قد أكد في وقت سابق أن رقمه المفضل 14 ولكنه لن يرتديه بسبب ارتداء حسام غالي قائد الفريق له.

وتحدث السولية في وقت سابق عن أن انتقاله للأهلي جاء تنفيذا لحلم أسرته (طالع التفاصيل).