مرتضى منصور: باسم مرسي سيعود هدافا للزمالك.. ومعروف من أفضل الأجانب في الدوري

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على استمرار باسم مرسي مهاجم الفريق ومعروف يوسف لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

,قال منصور في تصريحات صحفية: "باسم مرسي ومعروف يوسف مستمران ولن يرحلا عن الزمالك".

وأضاف "ليس من اختصاصي طلب رحيل النيجيري معروف يوسف أو باسم مرسي أو أي لاعب بالفريق الأول.. هذا أمر فني".

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وتابع مرتضى "باسم مرسي يجتهد ويفعل كل شيء في الملعب لكن الحظ يعانده في إحراز الأهداف فقط.. وأثق في قدرته على العودة للتهديف من جديد".

وكان باسم مرسي قد صرح تليفزيونيا أنه قادر على العودة للتسجيل وطالب بالحساب نهاية الموسم.

وحول معروف يوسف أشار منصور "معروف يوسف من أفضل اللاعبين المحترفين في الدوري المصري وليس في الزمالك فقط".

وأتم "أحمد حسام ميدو المدير الفني لم يصدر أي تصريح بخصوص الاستغناء عن معروف أو باسم مرسي".

وكان ميدو قد صرح لـFilGoal.com في وقت سابق على أن مرتضى منصور لم يطلب استبعاد أي لاعب ولم يتطرق اجتماعه مع الرئيس رحيل لاعب بعينه.

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