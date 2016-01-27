عبد الحفيظ: ' كاريزما ' الأهلي تليق بالسولية

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن المواصفات الشخصية التي يتمتع بها الوافد الجديد لصفوف الفريق عمرو السولية تجعله إضافة مميزة للأهلي.

وانضم السولية للأهلي لمدة أربعة أعوام ونصف في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الشعب الإماراتي خلال شهر يناير الجاري.

وشهد يوم الأربعاء مشاركة السولية في أول مران له مع الأهلي (شاهد الصور والفيديو).

ويفاضل السولية بين خمسة أرقام في الوقت الحالي لارتداء أحدهم بعد انضمامه للأهلي في ظل أن رقمه المفضل 14 يرتديه حسام غالي (طالع التفاصيل).

وتحدث مدير الكرة بالأهلي قائلا:"كاريزما الأهلي تليق بالسولية".

وأضاف"لديه شخصية الأهلي وهو إضافة مميزة للفريق، أتوقع انسجامه سريعا معنا".

في الوقت ذاته أكد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني للأهلي قد يلجأ لتصعيد لاعبين ناشئين خلال المران في الأيام المقبلة لسد غيابات اللاعبين الدوليين.

وانضم 10 لاعبين من الأهلي لصفوف منتخب مصر لخوض مباراتي الأردن وليبيا الوديتين.

ويعود الأهلي لاستئناف نشاطه في الدوري بملاقاة إنبي قبل مواجهة الزمالك في دربي الكرة المصرية.