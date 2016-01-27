كرة يد – الجزائر تسقط الكونجو الديمقراطية.. وتضرب موعدا ناريا مع تونس

تأهل منتخب الجزائر لكرة اليد لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد بعد تغلبه على منافسه الكونجو الديمقراطية بنتيجة 34-25.

وتقام بطولة إفريقيا في مصر في الفترة ما بين 21 وحتى الـ30 من شهر يناير الجاري.

وتأهل منتخب الجزائر لربع النهائي بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى وواجه الكونجو الديمقراطية ثالث المجموعة الثانية.

ونجح محاربو الصحراء في الفوز بفارق تسعة أهداف على الكونجو الديمقراطية ليضربوا موعدا ناريا مع تونس في الدور نصف النهائي.

وكان منتخب تونس قد تأهل للدور نصف النهائي عقب تغلبه على منافسه الكاميرون بنتيجة 24-20.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبلة.