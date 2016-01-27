مصطفى فتحي يراوغ دفاع الأردن ' على الخط ' ويهدر هدفا برعونة

استنكر مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة نادي الزمالك بيان اتحاد الكرة الذي نُشر يوم الثلاثاء ردا على تصريحه بأنه تدخل في اختيار جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا يؤكد فيه دعمه للجنة الحكام وطالب مرتضى منصور بضبط النفس. (طالع البيان)

وقال منصور في تصريحات صحفية يوم الأربعاء: "البيان الذي أصدره اتحاد الكرة ضد الزمالك استخدمته بدلا من المانديل الورقية ثم ألقيت به في دورة المياه".

وأضاف "من حقي أرفض تعيين اسم معين.. ومن حق الي ومن حق أي نادي أن يرفض لكن لا أختار شخصا بعينه".

وتولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام خلفا لوجيه أحمد.