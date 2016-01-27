إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حادث سيارة بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء محمد قاسم ،مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين الي مستشفى الفرافرة المركزي في حادثين منفصلين فى انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة الكيلو 100 طريق الفرافرة – البحرية.

وأسفر الحادث، عن إصابة كل من “أسماء محمد حسن “، 53 سنة، ونجلتها ” سارة محمد رافت ” 22 سنة ومقيمان القاهرة، وأصيب ” محمد عطاف عبد العظيم “، 14 سنة في حادث انقلاب دراجة نارية في الطريق الواصل بين قرية الكفاح ومدينة الفرافرة العاصمة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي؛ لتلقي العلاج وجار تحرير محضر بالحادث .