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إصابة أمين شرطة في حادث تصادم سيارته بالمنيا

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إصابة أمين شرطة في حادث تصادم سيارته بالمنيا إصابة أمين شرطة في حادث تصادم سيارته بالمنيا

أرشيفية

أصيب أمين شرطة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وكتلة خرسانية بطريق أسوان الزراعي قبالة قرية الحواصلية التابعة لمركز المنيا.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا من عمليات النجدة بحادث تصادم بطريق مصر أسوان الزراعي امام قرية الحواصلية.

وأفاد البلاغ أنه أثناء سير السيارة رقم 649 ملاكي المنيا قيادة عماد نجيب جرجس 45 سنة  أمين شرطة من قوة قسم المنيا ومقيم بناحية أبو غرير مركز ابوقرقاص بالطريق في اتجاه مدينة المنيا متوجها لعمله اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة هطول الامطار واصطدم بكتلة خرسانية بالطريق، مما أسفر عن إصابة أمين الشرطة باشتباه مابعد الارتجاج زتك نقله لمستشفي المنيا العام، تم نقل المصاب إلى المشفي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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