ردا على هشام سليم.. مدير مباحث الجيزة: لم يتم ضبط ابنة الفنان حتى الآن

أكد اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن ما تردد بشأن القبض على ابنة الفنان هشام سليم من داخل مدرستها، ليس له أى أساس من الصحة، وأنه لم يتم ضبطها حتى الآن.

وأشار مدير مباحث الجيزة، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأجهزة الأمنية لم تلقى القبض على أى فتيات من داخل المدارس، وأكد أن ما تردد عار تماما من الصحة.

وكان الفنان هشام سليم قد وجه رسالة لوزير الداخلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بسبب القبض على ابنته من داخل مدرستها.

وقال هشام سليم عبر صفحته الرسمية: السيد وزير الداخلية، اليوم وصل إلى مدرسة ابنتى القاصر "بوكس" من قسم شرطة للقبض على ابنتى فى المدرسة، هل هذا يعقل؟ فى المدرسة؟ هل وصلنا إلى هذا الحد".

جدير بالذكر أنه صدر حكم على ابنة الفنان هشام سليم بالحبس لمدة 3 شهور، بتهمة الاعتداء على الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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