«مرسى» يهنئ أمير قطر الجديد.. و«تميم» يتبادل الحديث مع «القرضاوى»

كتب : محمد حسن عامر الأربعاء 26-06-2013 08:40

بعث الرئيس محمد مرسى، أمس، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر الجديد، هنأه فيها بتوليه مقاليد السلطة خلفاً لوالده. وأعرب «مرسى»، فى برقيته، عن خالص التهانى والأمنيات بأن يوفَّق الأمير الجديد لتحقيق رفعة وتقدم دولة قطر، كما عبَّر عن الثقة فى أن يكمل «تميم» مسيرة والده، خاصة فى دعم مسيرة العلاقات المتميزة بين القاهرة والدوحة.

ووجّه الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، أمير قطر السابق، خطاباً إلى شعبه، أمس، أعلن خلاله تسليم السلطة إلى ولى العهد الشيخ تميم، فيما أجريت مراسم تنصيب الأمير الجديد للبلاد وسط حضور الأسرة الحاكمة والقوات المسلحة وعدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين.

وأكد «حمد»، فى خطابه، أن الوقت حان لفتح صفحة جديدة فى مسيرة الوطن، يتولى فيها جيل جديد المسئولية بطاقتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة للانطلاق بالوطن إلى مرحلة جديدة. وأضاف: «إننى أخاطبكم كى أعلن أننى أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم، وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسئولية وجدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة، وعلى يقين راسخ بأنكم ستكونون خير سند له كما كنتم».

وأعلن «حمد» الثلاثاء عطلة رسمية فى البلاد بهذه المناسبة، احتفالاً بنقل السلطة إلى الشيخ تميم، وشهدت مراسم نقل السلطة تبادل الأحاديث الجانبية بين الأمير الجديد و«القرضاوى»، فيما أرسل قادة دول مجلس التعاون الخليجى برقيات تهنئة لـ«تميم» بمناسبة توليه مقاليد الحكم.