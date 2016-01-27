صور| محافظ أسوان يتفقد قرية غرب سهيل

توجه اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، اليوم، لقرية غرب سهيل للإطمئنان من عدم حدوث أى أضرار للمواطنين أو للمنازل المحيطة بسبب انهيار كتل صخرية من الجبل المتاخم للقرية حيث أنه لم يسفر ذلك عن أى إصابات لأهالى القرية أو خسائر لمنازلهم وممتلكاتهم.
ووجه محافظ أسوان، على الفور بتشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة وكافة الجهات المعنية لمعاينة المنطقة ميدانياً لإعداد تقرير يتضمن دراسة علمية شاملة لكافة المناطق المهددة على مستوى قرى ومدن المحافظة والتوصل لأسباب حدوث ذلك مع وضع الحلول المناسبة لها لتفادى مثل هذه الحوادث مستقبلياً حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم الخاصة.
فيما طالب مجدى حجازى أهالى القرية بتكثيف التوعية اللازمة بعدم التواجد أو البناء فى المواقع أسفل الصخور والمعرضة لتحركها وسقوطها فى أى وقت وخاصة أن قرية غرب سهيل تعتبر من أهم المزارات المتعلقة بالسياحة البيئية وأيضًا سياحة السفارى بالجمال مما يحتاج إلى المزيد من المشاركة المجتمعية لتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل والتشجير والدهانات لتستكمل الوجه الجمالى والحضارى لها .
من جانبهم، عبر أهالى القرية على لسان نور بوده أحد القيادات الشعبية بها عن شكره وتقديره للإستجابة السريعة من محافظ أسوان للاطمئنان على أهالى القرية بعد إخطار مباشرة بسقوط 4 كتل صخرية متوسطة الحجم ولكن العناية الإلهية حالت دون وقوع أى أضرار للمواطنين أو المنازل .