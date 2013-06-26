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«شيعة العراق» ينظمون مظاهرة غضب ضد «مرسى» بعد مقتل حسن شحاتة

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«شيعة العراق» ينظمون مظاهرة غضب ضد «مرسى» بعد مقتل حسن شحاتة «شيعة العراق» ينظمون مظاهرة غضب ضد «مرسى» بعد مقتل حسن شحاتة

كتب : جهاد مرسى الأربعاء 26-06-2013 09:03

«دعوة لحضور مظاهرات الغضب للشيخ حسن شحاتة، وشيعة الذين يبادون بأمر من الرئيس مرسى العياط».. هو إعلان لمظاهرة عارمة فى بغداد السبت المقبل، والتى تدعو كل المؤمنين فى العراق وشيعة مصر، لتنظيم مظاهرة حاشدة، للتنديد بحادث أبوالنمرس، الذى أودى بحياة أربعة من الشيعة، والتمثيل بجثثهم.

الدعوة التى انطلقت عبر تم نشره على موقع «يوتيوب»، وانتشرت على المواقع الشيعية، وصفحات الشيعة بمواقع التواصل الاجتماعى، مثل صفحة «تجمع شيعة مصر»، رفعت شعار «الغضب العلوى تفجر.. خيبر خيبر خيبر»، وهو ما ينذر بخطورة على مستقبل العلاقات السنية - الشيعية فى مصر.

رحب المفكر الشيعى الدكتور أحمد راسم النفيس، بمظاهرة الغضب لمقتل الزعيم الشيعى حسن شحاتة، مؤكداً أن النظام الحالى وراء المشهد الدامى الذى تعيشه مصر الآن، فعقب حدوث مجزرة بورسعيد، ألقت جماعة الإخوان المسلمين بكامل المسئولية على المجلس العسكرى الحاكم، وطالبوه بالاستقالة، لأنه عاجز عن توفير الأمن للمواطنين، باعتبارها مهمته الأولى.

أضاف النفيس أن نفس الحالة تنطبق على حادث أبوالنمرس، فالنظام الحالى عجز عن توفير الأمن لجزء من الشعب المصرى، بل تذهب أغلب الترجيحات أنه متواطئ فى قتل شيعة مصر، بأمر من الرئيس محمد مرسى، باعتباره أحد المؤمنين بتكفير الشيعة، وسبق أن صرح بأن الشيعة أخطر من اليهود والنصارى.

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