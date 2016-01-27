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أمطار خفيفة تضرب أسيوط

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أمطار خفيفة تضرب أسيوط أمطار خفيفة تضرب أسيوط

سقوط امطار غزيرة بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، اليوم، سقوط أمطار على  خفيفة  أغلب قرى ومراكز المحافظة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتكاثرت السحب والغيوم في سماء المحافظة.

وتساقطت الأمطارعلى مراكز البداري، وساحل سليم، وأسيوط، وأبنوب، والفتح، بينما شهدت مراكز الغنايم، وأبوتيج، والقوصية، وديروط، ومنفلوط، سقوط الأمطار الخفيفة بينما سادت حالة من الارتباك المروري في الطرق الصحراوية والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

ومن جانبه أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، استمرار حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وغرفة الكوارث والأزمات لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ بسبب سوء الأحوال الجوية.

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