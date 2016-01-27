بالصور.. محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يؤازران لاعبى الدراويش بالاستاد

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة سبل الدعم اللازم للنادى الإسماعيلى وأنه لابد من تضافر كافة الجهود من الجميع من أجل الحفاظ على اسم وتاريخ النادى الإسماعيلى العريق، الذى يمثل رمزا من أهم رموز الإسماعيلية وشعبها العظيم عاشق كرة القدم وعاشق الإسماعيلى على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة والظروف التى مرت بالنادى خلال تلك الفترة تحتاج إلى المزيد من الجهد والإصرار على الحفاظ على هذا الكيان الذى يعشقه الجميع من محبى ومشجعى كرة القدم .

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها محافظ الإسماعيلية والتى رافقه خلالها اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إلى استاد النادى الإسماعيلى للالتقاء باللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى لمؤازرة الفريق، وكان فى استقبال المحافظ بديع أبوعلى عضو مجلس إدارة النادى وإسماعيل حفنى والسيد عبد الرازق "بازوكا" وخالد القماش المدير الفنى للإسماعيلى وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى وأحمد صالح وجميع اللاعبين بصفوف الفريق وفى مقدمتهم حسنى عبدربه ومحمد صبحى .

أكد محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء، أنه لابد أن يضعوا فى اعتبارهم جميعا أنهم يحملون مسئولية إسعاد جماهير وعشاق النادى الإسماعيلى وقلعة الدراويش برازيل وفاكهة الكرة المصرية، وأنه لابد من بذل أقصى الجهود فى الملاعب من أجل استعادة مكانة الإسماعيلى فى المنافسة فى البطولات على كافة المستويات وأبه لابد من تفعيل روح الولاء والانتماء للنادى من جميع اللاعبين وتقدير ارتداء فانلة الدراويش .

ومن جهته أعرب خالد القماش المدير الفنى للفريق عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا على أنه يعاهد الجميع على بذل أقصى جهد لاستعادة الاستقرار لصفوف اللاعبين، وأكد حسنى عبدربه ومحمد صبحى على تعهدهم بترسيخ روح التعاون بين اللاعبين والالتفاف حول الكابتن خالد القماش مدرب الفريق والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق المصلحة العامة للنادى.



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