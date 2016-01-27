بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد أعمال الإنشاءات بمركز الحضانات الجديد

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر مركز الحضانات الجديد الذى يجرى إنشاؤه بالقرب من مديرية الصحة بالأقصر، وتابع أعمال الإنشاء التى تجرى به ومراحل الانتهاء منه.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من المركز فى أسرع وقت للمساهمة فى توفير حضانات للأطفال بالمحافظة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات الطبية اللازمة وتوفير الحضانات وأجهزة الوقاية والحماية والأطباء والممرضين والعمال بما لا يعوق عمل المركز.

وقالت الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من المركز قريبا بعد أن يتم إنجاز أعمال التطوير خلال شهرين، مؤكدة أنه سيتم تزويده بعدد 24 حضانة.

وعلى هامش جولته للمؤسسات الصحية بالمحافظة وجه محافظ الأقصر محمد بدر باستغلال السيارات القديمة المعطلة الخاصة بمديرية الصحة بالأقصر والعمل على إصلاحها والاستفادة منها موجها مهندسى الحملة الميكانيكية التابعة للمحافظة بفحص السيارات وصيانة ما يصلح منها للاستخدام.



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