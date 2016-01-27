" القرأن والسنة ضرورة أم عبث " و " رسائل إلي الشمس " بمعرض الكتاب

أسماء بركة



" القرآن والسنة ضرورة أم عبث " دراسة للدكتور /محمد عبد العزيز أبو المجد تصدر عن دار زحمة كتاب للنشر والتوزيع وسيقوم الكاتب بعقد حفل التوقيع لها بالاضافة إلي توقيع ديوانة " رسائل إلى الشمس " الصادر أيضًا عن دار زحمة كتاب غدًا الخميس الموافق 28 يناير بصالة 2 بمقر زحمة كتاب فى تمام الساعة الثالثة عصرًا ، و رسائل إلي الشمس يتضمن عدد من القصائد التي كتبت بين عامي 1997 و 2014 وهي تعكس تجربة ذاتية للتعبير عن المدركات والتغيرات المتلاحقة التي حدثت في هذه الفترة الزمنية وما واكبها من تطور سريع ونقلة نوعية في طبيعة الحياة وإيقاعها. كما تحكي تجربة الاغتراب وهي الأقسى في حياة الكاتب حيث قضى سنوات مغتربا في أكثر من دولة مما أتاح له الإنفتاح على ثقافات متعددة وأثرى تجربته الإنسانية ثم تأتي فترة فقدان الأحبة عام 2002 وهي الفترة التى طبعت ملامحها على قصائد تلك الفترة التي إقترن فيها الإغتراب بفقدان ثلاثة من المقربين جدا لنفس الكاتب وظلت أثار تلك الفترة مسيطرة على الكاتب حتى بدأت معاناته الصحية بداية من 2013 وحتى الأن.

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