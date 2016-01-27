نجمات "شانيل" يتألقن بأجمل الإطلالات العصرية

أقيم يوم أمس عرض أزياء دار "شانيل" Chanel العريقة، ضمن أسبوع الموضة للخياطة الرفيعة Haute Couture في باريس. وقد حضر العرض عدد كبير من النجمات وصديقات الدار وملهماته، حيث تألقن كالعادة بأجمل التصميمات، التي حملت بالتأكيد توقيع "شانيل" Chanel.

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ونجمة الحدث بلا منازع كانت كارا ديليفينغ Cara DELEVINGNE عارضة الأزياء البريطانية، وملهمة كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld. وقد اختارت تنسيقاً عصرياً هو عبارة عن سروال أسود ضيّق، مع حذاء مُزيّن بالسلاسل، وسترة وقميص من قماش الشيفون المُطرّز بخيوط ذهبية. وكانت النجمة حاضرة برفقة كلب يُشبه الذئب، رافقها طوال مدة العرض.

وحضرت العرض أيضاً النجمة الجذابة مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci ، التي اختارت سترة باللون البرتقالي من الجلد، من شانيل Chanel، مع سروال وتوب باللون الأسود، فيما حملت حقيبة من توقيع الدار أيضاً.

أما الممثلة الألمانية الجميلة ديان كروغر Diane Kruger فقد تألقت بفستان باللونين الرمادي والأبيض، بالإضافة إلى معطف أسود مع أزرار ذهبية. وقد اختارت إطلالتها من مجموعة باريس في روما Paris in Rome لموسم 2016-2015.

الممثلة الأمريكية الشهيرة غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow اختارت ـ من جانبها ـ "تايور" هو عبارة عن تنورة وسترة بليزر من مجموعة "شانيل" Chanel لموسم ربيع وصيف 2016 الخاص بالألبسة الجاهزة، كما اختارت مجوهراتها من تصميم الدار أيضاً.

بالإضافة إلى عدد كبير من النجمات، اللواتي تألقن بأجمل تصميمات الدار، شاهدي أبرز الإطلالات هنا، واختاري من بينها المفضّلة بالنسبة لك.

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