في اليوم الثالث: أزياء تحتفي بالربيع وتنبض أنوثة وحيوية

في أحضان حديقة ربيعية كلها اخضرار، أمتع المصمّم كارل لاغرفيلد الحضور بعرض كله أناقة وانتعاش. وعلى سجادة من العشب الأخضر تجولّت العارضات بأزياء طغى عليها قماش التويد. بقي المصمم وفياً للتايورات الكلاسيكية التي طبعها بلمسة عصرية من خلال أكمام منتفخة وأزرار مزدوجة، طرزت هنا وهناك ببعض الأحجار وقطع من الدانتيل. عكس كارل لاغرفيلد انتعاش البحر من خلال مجموعة من التايورات وفساتين الكوكتيل، مزج فيها اللون الأبيض والأزرق الغامق، تُذكر بأناقة الكوت دازور. أما فساتين السهرة فقد استوحى بعضها من فن "الأرت ديكو"، فجاءت تارة مزركشة وتارة أخرى أحادية اللون، غلب عليها اللون الاسود وجاءت مطرّزة بالأحجار والمجوهرات. وقد كانت بطلة عرض شانيل هذه السنة كاندال جيننر التي ارتدت بأناقة فستان سهرة طويلاً أسود اللون غنياً بالتطريزات.

بدوره، بقي المصمم الفرنسي ستيفان رولان Stephane Rolland وفياً لأسلوبه، حيث قدم أزياء تنبض أنوثة، وتلاعب بقماش الاورغنزا والحرير بشكل راقٍ جدا. جاءت القصات قريبة من الجسم، ورُسمت ياقات فساتين السهرة على شكل حرف V. معظم أزياء العرض تجسد لعبة التضاد ما بين الخفي واللاخفي، كما تجسد تجانساً كبيراً ما بين ثلاثية الشفافية، الأنوثة، والفن، التي يعرف رولان كيف يحيك خيوطها لتعطي أزياء تنبض أنوثة وجرأة. حيكت التصاميم من أقمشة فاخرة خاصة الأورغانزا والحرير والأقمشة المكمشة والبليسيه وتركيب الأقمشة على بعضها البعض.

أما المصممة بشرى جرار Bouchra Jarrar، فقد أعادت مراجعة البدلات البحرية، ونحجت إلى حد كبير في إضفاء لمسة أنثوية راقية من خلال إضافة عدة تفاصيل، وخاصة الفرو والدانتيل والخيوط الذهبية التي طرزت بها الجاكتات والمعاطف المزيّنة بالياقات العريضة. وكذلك البنطالونات حيث عوّضت الأقمشة الداكنة بالدانتيل ذات اللون الأبيض لتكرّس أكثر اللمسة الأنثوية على البدلات البحرية.

من جهتها، أعطت أزياء جورجيو أرماني بريفيه Giorgio Armani Prive الانطباع من أول وهلة أنها ازياء بسيطة، حيث افتتح العرض بتايورات وفساتين كوكتيل قصيرة خالية من أية تطريزات. لكن شيئاً فشيئاً نكتشف مدى تحكم هذا المصمّم في السهل الممتنع. فمجرد التمعن في الأزياء، نكتشف حرفية كبيرة ودقة في التفاصيل التي عكستها فساتين السهرة الطويلة ذات الأقمشة المنسدلة، التي جاءت في غاية الأناقة. وقد زادت من أناقتها الألوان الهادئة التي غلب عليها اللون الرمادي بمختلف تدرجاته وكذلك الأزرق الباستيل.

وأخيرا، في عرض ألكسندر فوتييه Alexandre Vauthier، كان اللون الأسود سيد الموقف. فرأينا الأزياء ذات قصّات خارجة عن المألوف، مع مزج كبير في الخامات، وطغيان للجلد اللماع والدانتل ذات اللون الأسود... أزياء غريبة التفاصيل تليق بالمرأة الجريئة ذات الشخصية المتحرّرة.