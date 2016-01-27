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ساعات "بويتيك كومبليكايشنز" من "فان كليف أند آربلز"

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الأربعاء 27-01-2016 17:00

تُجسّد دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef & Arpels هذه السنة الطابع المبتكر والمبدع والجودة الأسطورية لعالم صناعة الساعات الخاص بها بنموذجين متميزين يدلان عن دراية وبراعة فائقتين: مجوهرات تطلعنا على الوقت وساعات "بوتيك كومبليكايشنز" Poetic Complications. وقد ساهمت خبرة الدار في مجال المجوهرات الراقية في ابتكار تصاميم تخبر عن الوقت بأثمن طريقة ممكنة. يكتتم الوقت كالسرّ أو يلمع بطريقةٍ وهّاجة، تعزّزها الأحجار الكريمة.
من الألماس إلى أحجار الصفير الملونة. نطبع الأحجار الكريمة مجموعة "بوتيك كومبليكايشنز" Poetic Complications بسمات مميزة. تحتلّ هذه المجموعة اليوم الصدارة بتشكيلةٍ مختارة، تجمع بين رقيّ الحرف القليدية والأناقة التقنية للعتبير عن مصادر الإلهام الخاصة بدار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef & Arpels. فمن خلال بث الحياة في سرب من الفراشات تتراقص سوية، أو طائر السنونو أو الجنية الفاتنة. تلجأ الدار ألى إبداعيةٍ لا تعرف حدوداً من أجل إعادة ابتكار شاعرية الوقت Poetry of Time، المحمّلة بالسحر والعاطفة.

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سيدتي