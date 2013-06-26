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قبلة على رأس «القرضاوى» تفتتح عهد «تميم»

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قبلة على رأس «القرضاوى» تفتتح عهد «تميم» قبلة على رأس «القرضاوى» تفتتح عهد «تميم»

كتب : محمد حسن عامر الأربعاء 26-06-2013 10:12

كان من أبرز الشخصيات البارزة التى شاركت فى مراسم نقل السلطة إلى ولىّ العهد الأمير «تميم» الدكتور «يوسف القرضاوى»، رئيس اتحاد علماء المسلمين، والذى وقف لفترة ليست بالقصيرة مع الأمير السابق «حمد» والأمير الحالى «تميم» تبادلا خلالها الأحاديث، ، وعلى الرغم من أن كل من هنأوا الأمير قبّلوا يده، إلا أن الأمير تميم خالف القاعدة وقام هو بتقبيل رأس القرضاوى وكتفه قبل أن يتبادلا الحديث.

وأجريت مراسم تنصيب الأمير الجديد للبلاد وسط حضور الأسرة الحاكمة والقوات المسلحة وعدد من الشخصيات البارزة. وأكد الأمير السابق «حمد» فى خطابه أن الوقت حان لفتح صفحة جديدة أخرى فى مسيرة الوطن الذى يتولى فيه جيل جديد المسئولية بطاقاتهم المتوثبة وأفكارهم الخلاقة للانطلاق بالوطن إلى مرحلة جديدة. وقال «حمد»: «إننى اليوم أخاطبكم كى أعلن أننى أُسلّم مقاليد الحكم للشيخ تميم، وأنا على قناعة تامة أنه أهلٌ للمسئولية جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة».

وأصدر الديوان بياناً قال فيه إن «القطريين مدعوون لمبايعة الأمير الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء». وأُعلن الثلاثاء عطلة رسمية فى البلاد بهذه المناسبة.

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