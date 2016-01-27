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التحالف العربى يرسل قوة عسكرية لدعم الأمن فى عدن اليمينة

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التحالف العربى يرسل قوة عسكرية لدعم الأمن فى عدن اليمينة التحالف العربى يرسل قوة عسكرية لدعم الأمن فى عدن اليمينة

>وصلت قوة عسكرية كبيرة تابعة للتحالف العربي، مدعومة بعشرات المدرعات والآليات، إلى مدينة عدن اليمنية، فى إطار جهود تنفيذ خطة أمنية لضبط الأمن والاستقرار فى المدينة.

وذكرت صحيفة "عدن الغد" الإلكترونية، نقلا عن مصدر مسئول، أن وصول هذه القوة يأتى فى إطار حملة أمنية مرتقبة بالمدينة، سيشارك فيها حوالى 3 آلاف جندى من الأمن العام والجيش الوطني، وستتولى تأمين مديريات عدن بشكل كامل.

وكان محافظ عدن ومدير الأمن قد قاما، مطلع الأسبوع الحالي، بزيارة لدولة الإمارات، وأجريا محادثات مع مسئولين هناك حيث تم الاتفاق على تنفيذ خطة أمنية لفرض الأمن فى المدينة.

من ناحية أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على شخص قتل أحد عناصر المقاومة الشعبية فى عدن، وذلك بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة فى منطقة حى البساتين بالمدينة.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تستطيع فيها أجهزة الأمن القبض على الجانى فى عملية اغتيال تحدث فى المحافظة. ونفى مصدر مسؤول أن يكون القتيل ضابطا فى أمن المنطقة الحرة بعدن.
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