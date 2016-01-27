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بالصور.. أول عملية زرع كلى باستخدام تقنية "3D" لطفلة عمرها 3 سنوات

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سلطت صحيفة "الديلى تيليجراف" البريطانية الضوء على قصة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، أصبحت أول طفلة تخضع لعملية زرع كلى، وذلك باستخدام تقنية الطباعة "3D".

وقال والدا الطفلة لوسى من أيرلندا الشمالية، والتى خضعت لعملية زرع الكلى المبتكرة: "إنها محظوظة جدا، حيث عانت من فشل القلب عندما كان عمرها أربعة أسابيع، مع فشل كليتيها فى وقت لاحق بعد أن توقف وصول الأوكسجين إليها".

ووفقا للصحيفة البريطانية، فخضعت لوسى لعملية زرع كلى ناجحة بعد تبرع والدها بإحدى كليتيه لها، لكن كان حجم الكلى كبيرا للغاية بالنسبة للطفلة، لذلك تم استخدام النماذج المطبوعة بتقنية "3D" والتى ساعدت الجراحين فى مستشفى سانت توماس على كيفية وضع الكلى كبيرة الحجم فى جسد الطفلة الصغيرة.. ونجحت عملية نقل الكلى للطفلة لوسى، وأصبح والداها وأهلها سعداء لإنقاذها من الموت المحقق بسبب الفشل الكلوى.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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