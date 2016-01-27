مقتل 30 بينهم عناصر بداعش فى حوادث متفرقة شمال شرقى بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الاربعاء أن 30 من عناصر تنظيم داعش وعراقيين قتلوا وأصيب 9 أخرون فى سلسلة حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى 57 كم شمال شرقى بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية ( د. ب. ا ) أن " الطيران العسكرى العراقى نفذ طلعات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش فى قرى جبال حمرين فى ناحية قرة تبة شمال شرقى بعقوبة أسفرت عن مقتل 19 من عناصر داعش بينهم قيادات".

وأضافت المصادر أن عبوة ناسفة موضوعة فى سوق تجارية فى حى اليرموك الثانية غربى بعقوبة انفجرت وأدت الى مقتل ثلاثة مدنيين واصابة ستة اخرين بجروح.

وقالت المصادر إن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة تفتيش أمنية تابعة للحشد الشعبى فى قرية الاسود شمالى مدينة بعقوبة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الحشد وإصابة ثلاثة اخرين بجروح.

وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على خمسة مدنيين بينهم محامى بهجمات مسلحة متفرقة فى بعقوبة وقضاء الخالص شمالى المدينة وقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

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