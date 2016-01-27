تشكيل المنتخب – إكرامي أساسيا.. جبهة زمالكوية ووسط أهلاوي أمام الأردن

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر تشكيل منتخب مصر لودية الأردن التي تنطلع على استاد أسوان في الساعة السادسة.

وقرر كوبر وضع مزيج من الشباب والخبرة حيث ضم تشكيله، بينما كان وسط ملعبه معظمه أهلاوي مع الاعتماد على جبهة يمنى زمالكوية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع:عمر جابر - رامي ربيعة – أحمد دويدار –- علي فتحي

الوسط: حسام غالي – نور السيد – رمضان صبحي – عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم: أحمد رؤوف

أما دكة البدلاء فيظهر عليها كل من محمد الشناوي وصبري رحيل ومحمد مجدي ومؤمن زكريا وعمرو جمال وصلاح سليمان وأيمن حفني ومحمد هاني والمهدي سليمان.