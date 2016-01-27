مستشفى الأهلي - صالح جمعة وإيفونا جاهزان للدربي

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق سيشارك في المران يوم الجمعة.

وأصيب لاعب الوسط خلال مباراة الداخلية في الدوري بإلتواء في الكاحل، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وبذلك يكون صالح جمعة لائقا لمواجهة إنبي ومباراة الزمالك في الدربي يوم 9 فبراير.

أما عن المهاجم الجابوني ماليك إيفونا، فقال محمود للصحفيين أنه سيجري أشعة صوتية اليوم الأربعاء لمعرفة نسبة التمزق في العضلة الخلفية وسيزيد الحمل التدريبي له في الفترة المقبلة حيث سيكون جاهزا لمواجهة إنبي يوم 3 فبراير.

وبالنسبة لوليد سليمان، فقد تأكد غيابه عن لقاء إنبي بسبب إصابته فيما تظل مشاركته أمام الزمالك محتملة.