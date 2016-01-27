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محافظ السويس يتفقد الشوارع الرئيسية ومنازل محدودى الدخل

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محافظ السويس يتفقد الشوارع الرئيسية ومنازل محدودى الدخل محافظ السويس يتفقد الشوارع الرئيسية ومنازل محدودى الدخل
قام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس عصر اليوم بجولة لشوارع حى الأربعين، تفقد خلالها شارع الجيش ومظلوم وعرابي والنيل والترعة والباسل، للوقوف على حالة الشوارع، وخاصة بعد سقوط الأمطار الغزيرة .

والتقى المحافظ عددا من أهالى هذه المناطق، وتحدث معهم عن مشاكلهم في مجال المرافق والطرق والصرف الصحي والإسكان .

وتفقد المحافظ منطقة كفر سليم الحي بالاربعين وزار عددا من الأسر المتوسطة وأصحاب الظروف الاجتماعية الصعبة، ووعد المحافظ بدراسة مشاكل هذه المنطقة وتحديدا الإسكان والتعدي على أراضي أملاك الدولة.

وكلف الهياتمي المتابعة الميدانية بسرعة عرض حالة مواطنة من أهالي الكفر على أطباء متخصصين بعد اصابتها بطلق ناري أدى إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة الى توفير العلاج اللازم لها .

كما تفقد الهياتمي أعمال التطوير والرصف التي تتم بمنطقة نفق الشهيد أحمد حمدي بحي الجناين، وأكد على شركة المقاولون العرب المنفذة لأعمال التطوير أهمية وسرعة الانتهاء من هذه الأعمال لتسهيل حركة المرور من وإلى شرق وغرب القناة .

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