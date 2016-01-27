تحرير محضر غش لطالبة بالدقهلية حاولت تصوير امتحان "الرسم"

حررت اليوم رئيسة لجنة مدرسة الفردوس الإعدادية بنات، بإدارة غرب المنصورة التعليمية، بمحافظة الدقهلية، محضر غش ضد طالبة، تم ضبطها أثناء محاولة تصوير امتحان مادرة التربية الفنية "الرسم"، بهاتفها المحمول.

وتم تحرير محضر غش ضد هـ.أ، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الفردوس الإعدادية بنات، أثناء محاولتها تصوير ورقة الأسئلة لاختبار التربية الفنية، وتم سحب الهاتف المحمول منها، وإخطار مديرية التربية والتعليم، وتم السماح للطالبة بإكمال الإمتحان لحين البت في أمرها.

وكانت محافظة الدقهلية قد شهدت تسريبا منتظما لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادة الإعدادية، في جميع المواد.