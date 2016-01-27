أخبار عاجلة

نابولي يقسو على لاتسيو بثلاثية -
باريس سان جيرمان يدك جانجون برباعية نظيفة -
«هداف البريميرليج».. محطات القاطرة «لوكاكو» قبل التربع على العرش -
«معجزة الفرعون والبوسني».. 5 مكاسب لـ«الذئاب» من موقعة «روما Vs بولونيا» -
بدأ بدقيقة حداد وانتهى بإعلان الطوارئ.. تفاصيل اجتماع «الدفاع الوطني» -
السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب» -
مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس» -
خبراء: إعلان الطوارئ «التفويض الثاني» لمكافحة الإرهاب -
مرتضى: الرئيس لا يملك فرض الطوارئ إلا بعد موافقة الوزراء والبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تحرير محضر غش لطالبة بالدقهلية حاولت تصوير امتحان "الرسم"

Google+ Print
تحرير محضر غش لطالبة بالدقهلية حاولت تصوير امتحان "الرسم" تحرير محضر غش لطالبة بالدقهلية حاولت تصوير امتحان "الرسم"
حررت اليوم رئيسة لجنة مدرسة الفردوس الإعدادية بنات، بإدارة غرب المنصورة التعليمية، بمحافظة الدقهلية، محضر غش ضد طالبة، تم ضبطها أثناء محاولة تصوير امتحان مادرة التربية الفنية "الرسم"، بهاتفها المحمول.

وتم تحرير محضر غش ضد هـ.أ، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الفردوس الإعدادية بنات، أثناء محاولتها تصوير ورقة الأسئلة لاختبار التربية الفنية، وتم سحب الهاتف المحمول منها، وإخطار مديرية التربية والتعليم، وتم السماح للطالبة بإكمال الإمتحان لحين البت في أمرها.

وكانت محافظة الدقهلية قد شهدت تسريبا منتظما لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادة الإعدادية، في جميع المواد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365