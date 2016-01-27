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إحالة أدمن صفحة إخوانية فى دمياط إلى محكمة الجنايات

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إحالة أدمن صفحة إخوانية فى دمياط إلى محكمة الجنايات إحالة أدمن صفحة إخوانية فى دمياط إلى محكمة الجنايات
أحالت نيابة مركز دمياط اليوم الأربعاء فتاة تبلغ من العمر 28 عاما أدمن صفحة فيس بوك تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات.

وكان محمد عطا وكيل النائب العام بنيابة مركز دمياط، قد أجرى تحقيقات موسعة فى قضية أدمن إحدى صفحات الفيس بوك منسوبة لجماعة الإخوان الإرهابية تحرض على التظاهر، وارتكاب أعمال عنف وشغب ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة.

تم تكليف إدارة الحاسب الآلى والتوثيق بمتابعة الصفحة، وأسفرت عملية التتبع أن أدمن الصفحة تدعى "ج.ع.ع" تبلغ من العمر 28عاما من مركز أجا دقهلية، وأنها تروج منشورات تدعو للمشاركة التحريضية ضد الجيش وللشرطة وتطالب بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسى.
>وتوصل رجال المساعدات الفنية بإدارة الحاسبات والتوثيق إلى التتبع الرقمى التعريفى وتبين الفتاة تقوم باستخدام الصفحة من خلال الهاتف المحمول ويعاونها شابين هما" ق.ز" و"ا.ع" تم تكليف الأمن الوطنى بضبطهما.

وصدر أمر النيابة العامة بإلقاء القبض على أدمن الصفحة، وبعد اعترافها تم حبسها 15يوما على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة العامة إحالتها اليوم الى محكمة الجنايات ووجهت لها تهم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة حاسب آلى وهاتف محمول بع عظة صور وأفكار جماعة الإخوان الإرهابية وإزعاج السلطات والحث على تنظيم مظاهرات عدائية ضد مؤسسات الدولة.
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